Zeytinburnu'nda Şüpheli Bebek Ölümü - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Şüpheli Bebek Ölümü

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Özel hastanede doğan bebek, sevk sırasında hayatını kaybetti. Aile şikayetçi oldu.

18.01.2025 18:42
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Zeytinburnu'nda özel hastanede şüpheli bebek ölümü iddiası

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda özel hastanede doğan bir bebeğin, iddiaya göre başka hastaneye sevk edilmek istenirken öldüğü öğrenildi. Bebeğin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden aile, karakola giderek hastane hakkında şikayetçi oldu.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde yaşayan Aladdin Taşdemir ve Feride Taşdemir çifti 4'üncü çocuklarını kucaklarına almayı beklerken, 16 Ocak'ta doğum zamanı gelen anne Taşdemir Zeytinburnu'nda bulunan Sante Plus Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek sezaryen ile dünyaya geldi. İddiaya göre, ailenin ismini Hamza koymak istedikleri bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. 17 Ocak'ta hastane görevlileri, herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek taburcu işlemlerini başlattı. İddiaya göre, son defa kontrol edilmek istenen Hamza bebek ailesinden alınarak başka odaya götürülüp 4 saat bekletildi. Bu süre zarfında bebeğin sağlık durumunu ısrarla soran aileye herhangi bir bilgi verilmedi. Hastane yönetimi aileye bebeği Avrasya hastanesine sevk etmek istediklerini söyledi. Sevk edilen özel hastane ise edindiği bilgiler neticesinde bebeğin öldüğünü öğrenince sevki kabul etmedi. Daha sonra Sante Plus Hastanesi aileye bebeğin öldüğünü söyledi. Ardından olayı şaibeli bulan aile karakola giderek hastane hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan hayatını kaybeden Hamza bebek, otopsi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından bebeğin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Olayla ilgili konuşan bebeğin babası Aladdin Taşdemir, "Eşimi ayın 16'sında Zeytinburnu Sante Plus Hastanesi'ne götürdük. Orada sezaryenle doğum yaptı. Çocuk sapasağlam dünyaya gelmiş, hiçbir rahatsızlığı yoktu. Annesi çocuğu emziriyordu, sıkıntı yoktu. Ayın 17'sinde taburcu edeceğiz dendi bize. Hanım çıkmadan önce son defa muayene etmelerini istemiş. Sonra bebeği alıp başka odaya götürdüler. Bebeği geri de vermediler, bir şey de söylemediler. Çocuğunuz iyi bir şey yok dendi ama orada 3-4 saat kaldı. Orada ne oldu bilmiyorum. Hastanede malzeme yetersizliği var. Hastaneye girdiğimizde ısıtıcıları yanmıyordu, 2-3 saat soğukta kaldık. Entübe yok. Götürdükleri yerde 3-4 saat kaldıktan sonra çocuğunuzu Avrasya Hastanesi'ne hastaneye sevk edeceğiz denildi. Çocuğun normalde hiçbir şeyi yokken diğer hastaneye sevk edilirken işi bitmişti. Bize ölüm nedeniyle ilgili bir şey söylenmedi. Sonra karakola gidip şikayette bulunduk" dedi.

Zeytinburnu\'nda Şüpheli Bebek Ölümü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Şüpheli Bebek Ölümü - Son Dakika

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