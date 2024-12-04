Zeytinli Park'ın Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı Olarak Değiştirildi - Son Dakika
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Zeytinli Park'ın Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı Olarak Değiştirildi

Zeytinli Park\'ın Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı Olarak Değiştirildi

Aliağa Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısında, Zeytinli Park'ın adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

04.12.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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Aliağa Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında, Zeytinli Park'ın adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; gündem dışı önergeler, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşüldü. Gündem dışı önerge olarak meclise sunulan, Zeytinli Park'ın adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda hukuk komisyonu üyeleri de belirlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinli Park'ın Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı Olarak Değiştirildi - Son Dakika

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