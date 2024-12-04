Aliağa Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında, Zeytinli Park'ın adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Aliağa Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; gündem dışı önergeler, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşüldü. Gündem dışı önerge olarak meclise sunulan, Zeytinli Park'ın adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda hukuk komisyonu üyeleri de belirlendi. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › Zeytinli Park'ın Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkı Olarak Değiştirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?