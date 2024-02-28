Ziraat Odası kayıtlarında sorun yaşayan çiftçilere müjde - Son Dakika
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Ziraat Odası kayıtlarında sorun yaşayan çiftçilere müjde

Ziraat Odası kayıtlarında sorun yaşayan çiftçilere müjde

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ziraat Odasına üye çiftçilerin kayıtlarında yaşanan sorun nedeniyle emekli olamayan çiftçilere müjdeyi, Belediye Başkanı Davut Aydın verdi.

28.02.2024 16:57  Güncelleme: 17:00
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ziraat Odasına üye çiftçilerin kayıtlarında yaşanan sorun nedeniyle emekli olamayan çiftçilere müjdeyi, Belediye Başkanı Davut Aydın verdi.

Yenişehir Belediyesi önünde yapılan açıklamaya AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyesi adayları, emekli olamayan mağdurlar ve muhtarlar katıldı.

Yenişehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir Ziraat Odası'na üye çiftçilerimizin kayıtlarında yaşanan sorun nedeniyle emekli olamayan çiftçilerimiz bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu sorununu çözmek maksadıyla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Bursa'da bir dizi görüşmelerimiz oldu. Bakanımız bizleri dinledi, çiftçilerimizin mağduriyetini kendisine anlattık. Görüşmemiz sonunda Ziraat Odası kayıtlarından dolayı emeklilik mağduru yaşayan çiftçilerimizle ilgili olarak İlçe Tarım Müdürlüğümüz kayıtlarının geçerli olacağını, çiftçilerimizin bu mağduriyetinin giderileceğinin müjdesini bizlere verdi. Konunun tarafımızdan öğrenildiği ilk andan itibaren yaptığımız görüşmeler sonunda şükürler olsun bugün çiftçimizin yüzünü güldürmeyi başardık" dedi.

Başkan Aydın, "Bu durumla ilgili olarak kimsede suç aramadık. Cumhur İttifakı olarak konunun takipçisi olduğumuz ve çiftçilerimizin mağduriyetini çözeceğimize dair verdiğimiz sözün arkasında durduk. İnşallah Yenişehir'den yanan alev tüm Türkiye'ye derman olacaktır. Milletin derdiyle dertlenen 'hisli bir yürek' olarak çiftçilerimize ve değerli ailelerine, Yenişehir'imize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklanan müjde ile önümüzdeki günlerde yetkililerin içerikle ilgili açıklama yapacağı bildirilirken, mağdur vatandaşlar adına Emin Serin, Başkan Aydın'a çiçek takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ziraat Odası kayıtlarında sorun yaşayan çiftçilere müjde - Son Dakika

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