Zonguldak Alaplı\'ya yeni cezaevi yapılacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Cezaevi projesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'nın yatırım programına alındı.

AK Parti İlçe Başkanı Altan Güngör, Alaplı İlçesi Mollabey Köyü hudutları ilçesinde Cezaevi projenin yatırım programına alındığını kaydetti. Alaplı Mollabey Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan açık cezaevinin 40 dönümlük arsası için Adalet Bakanlığı 2024 yılına programa alındı.

Ak Parti İlçe Başkanı Altan Güngör konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Cezaevi projemizi yatırım programına almıştır. Alaplı'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Alaplı Mollabey Köy hudutları içerinde 240 kişilik Açık cezaevi yapılması düşünülen projesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınmıştır. Ayrıca Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta bölge Milletvekilimiz Sayın Saffet Bozkurt ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Alaplımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." - ZONGULDAK