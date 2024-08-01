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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü TÜBİTAK Desteği Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü TÜBİTAK Desteği Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarının projesi, TÜBİTAK 2501 desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında Türkiye'ye özgü bir yeraltı kemirgeni olan körfarede (Nannospalax Sp.) genom yapısal varyasyonunun tükürük bezlerinde ifade edilen genlere ve gen ailelerine odaklanarak araştırılacak. Bu çalışma, körfarelerin kromozomal çeşitliliklerinin ve evrimlerinin nedenlerini anlamayı hedeflemektedir.

01.08.2024 16:27
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarının projesi TÜBİTAK 2501 desteği almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı bünyesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Alexey Yanchukov'un yürütücüsü olarak ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İş Birliği Programı kapsamında sunduğu " Türkiye'ye Özgü Bir Yeraltı Kemirgeni Olan Körfarede (Nannospalax Sp.) Genom Yapısal Varyasyonunun Tükürük Bezlerinde İfade Edilen Genlere ve Gen Ailelerine Odaklanarak Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 2501 desteği aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Alexey Yanchukov'un yürütücüsü olduğu proje ekibinde, projenin ABD'li ortağı olarak Buffalo Üniversitesinden Prof. Ömer Gökçümen, Araştırmacı olarak ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Efe Sezgin, BEUN Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Çolak ve BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı mezunu Dr. Ortaç Çetintaş yer alıyor.

Prof. Mustafa Sözen rehberliğinde 2008 yılından bu yana BEUN Moleküler Sistematik Laboratuvarı'nda yürütülen ve körfareler (Nannospalax sp.) üzerine uzun vadeli bir araştırma programının devamı olan proje, TÜBİTAK 1001 projesini (2020-2023) aldıktan sonra yoğunlaştırıldı. Yeni NSF (Amerikan Ulusal Bilim Vakfı)-TÜBİTAK projesinde, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yayılış gösteren farklı körfare popülasyonlarının on yeni tam genomu dizinlenecek ve birleştirilecek. Bu çalışmayla, körfarelerin kromozomal çeşitliliklerinin ve evrimlerinin nedenlerini anlamak hedefleniyor. Ayrıca körfarelerin genom yapıları hakkında elde edilecek yeni bilgiler, kanser direnci, hipoksiye tolerans ve uzun ömürlülük gibi konulara ışık tutabilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü TÜBİTAK Desteği Aldı - Son Dakika

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