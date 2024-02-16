Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphanesi, Yeşil Kütüphane Posterine Kabul Edildi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, "Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler-Yeşil Kütüphane Posteri" sayfasına kabul edildi.

IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu), çevre konularında farkındalığı artırmak ve kütüphanelerin sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunmak amacıyla aktif olarak çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda, Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, yeşil kütüphane kavramını vurgulayan bir poster hazırladı. Bu poster hem İngilizce hem de Türkçe yayınlanarak IFLA'nın "Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler" başlıklı web sayfasına dahil edilmek üzere kabul edildi.

ZBEÜ yanında Türkiye'deki diğer üniversiteler de bu önemli konuya dikkat çekmek için kendi posterlerini gönderdiler. Şu ana kadar Türkiye'den yedi üniversitenin posterleri IFLA tarafından değerlendirilerek yayınlandı. Bu posterler; kütüphanelerin çevresel etkisini azaltma, enerji verimliliğini artırma, geri dönüşümü teşvik etme gibi sürdürülebilirlik ilkelerini vurguluyor.

IFLA çeşitli girişimlerde bulunarak kütüphanelerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarını teşvik ediyorken posterler hem kütüphanelerde çalışanlara hem de ziyaretçilere çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirlik bilinci hakkında bilgi veriyor. Bu şekilde kütüphaneler toplumun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve çevresel etkilerini en aza indirerek gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunacak. - ZONGULDAK