Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde kalite standartları, akreditasyon süreci ve yönetim faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

16.08.2024 12:11
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verildi.

BEUN Kalite Koordinatörlüğü tarafından kurum yöneticilerine yönelik TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verildi. Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim kapsamında, BEUN Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş bir eğitim sunumu gerçekleştirdi. Sunumda kalite standartlarının tarihsel gelişimi, kalite güvence sisteminde kullanılan yöntemlerden biri olan "Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al!" döngüsü ve akreditasyon belgelendirme kuruluşları, akreditasyon süreci, TSE EN ISO 9001: 2015 standartlarında kullanılan terimler, politikalar, paydaş katılımı, kanıt esaslı karar alma, performans, risk yönetimi, iç tetkik, önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirilmesi gibi çeşitli süreçler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Eğitimde ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, hizmet kalitesinin tescili için başvurduğu TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Sertifikasyonu kapsamında yaptığı çalışmalar, BEUN Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Bilgi Yönetim Sistemi ve referans doküman olarak oluşturulan Kalite El Kitabı tanıtıldı. Eğitim sonunda gerçekleştirilen soru ve cevap kısmının ardından ilgili önerilerin aktarılması sonrası BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, kalite süreçlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için kurumun hafızası olarak ön plana çıkması gereken Üniversite yönetim faaliyetlerinin "Kurumsal Aidiyet ve Duyarlılık" kapsamında yürütülmesi gerektiğini belirtti. Kutoğlu ayrıca bunu sağlayabilmek için örnek uygulama olarak konferans salonları ile hizmet verilen binalarda misyon, vizyon ve kalite politikalarının görünür biçimde sergilenerek üniversite kapsamında kalite algısının sürekliliğinin sağlanacağını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi - Son Dakika

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