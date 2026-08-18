ZBEÜ'ye yeni rektör: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı. 17 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/267 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 17 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/267 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Ahmet Ulusoy getirildi.
Söz konusu atama işleminin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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