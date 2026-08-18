ZBEÜ\'ye yeni rektör: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 17 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/267 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Ahmet Ulusoy getirildi.

Söz konusu atama işleminin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.