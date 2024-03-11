Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Ramazan ayına erişmemiz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özölçer mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen ve kutlu Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan'a erişmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayı; paylaşmanın, bereketin, niyet etmenin, sabrın ve şükretmenin daha da bilincinde olduğumuz müstesna zamanlardan biriyken, yapacağımız ibadetler ve yardımlarla da rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerimizin zenginleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı ihsan vakitlerindendir. Birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın özü olan Ramazan ayının maneviyatı, özellikle içinde olduğumuz şu zamanlarda kuvvetle hissedilmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de yaşanan katliamın acısı ne yazık ki hala ilk günkü gibi devam etmektedir. Türk ve İslam tarihinin inancının, adaletinin ve birlikteliğinin şiarını düstur edinip, mazlumların yanında olmak gerektiğini tüm dünyaya hatırlatarak güçlünün güçsüzü gözetmediği, insan hayatının ve kişilik haklarının hiçe sayıldığı bu zamanlarda rahmetiyle gelen Ramazan ayının; savaşları sona erdirerek barış, huzur, kardeşlik ve adil bir yaşam getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin olmak üzere, Zonguldaklı hemşehrilerimizin, necip milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif'ini en kalbi duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ZONGULDAK