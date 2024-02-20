Zonguldak Ereğli Spor, Köksal Toptan\'ı ziyaret etti

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Geçtiğimiz hafta sonu aldığı galibiyet sonrası ligin bitimine 3 hafta kala Ereğli şampiyonluğunu garantileyen Zonguldak Ereğli Spor Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın misafiri oldu.

Kulüp Başkanı Kaan Kocaman ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi ve A Takım Kaptanı Eren Erbay, Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbolcu Eren Aydoğan, Alt Yapı Antrenörü Mert Er ve Futbolcu Emre Kartal'ın eşlik ettiği ziyaretten memnuniyetini ifade eden Köksal Toptan "Kaan kardeşimi kutluyorum. Gençlere sahip çıkıyor ve her zaman onların yanında oluyor. Kendisini uzun zamandır takip ediyoruz. Şampiyonlukları hayırlı olsun. İnşallah kupa ile kendilerini bekliyoruz. Gençliğe hizmet eden gençlerin yanında olan Zonguldak Ereğli Spor'u, teknik heyeti, futbolcuları ve Kaan kardeşimizi kutluyorum" dedi.

Zonguldak Ereğli Spor Başkanı Kaan Kocaman " Köksal Bey bizim için bir değer, bir ekol ve bir efsanedir. Her zaman takımımızın, çocuklarımızın ve benim yanımda oldu. Desteğini her zaman yanımızda hissettik. Kendime söz vermiştim. Şampiyon olursak kendisini oyuncularım ile ziyaret etmek istiyordum. Nasip bugünmüş. İnşallah üst lige çıkarak kupa ile yeniden kendisini ziyaret etmek istiyoruz" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyaret sonrası Zonguldak Ereğli Spor Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - ZONGULDAK