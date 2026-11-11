Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kdz Ereğli'de hastane ve 112'ye gece denetimi yaptı - Son Dakika
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kdz Ereğli'de hastane ve 112'ye gece denetimi yaptı

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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kdz Ereğli\'de hastane ve 112\'ye gece denetimi yaptı
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Kdz Ereğli Devlet Hastanesi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına ani gece denetimi ve ziyaret gerçekleştirdi. Denetimde acil servis, yoğun bakım ve yataklı servisler incelendi, hasta ve yakınları ziyaret edildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri (112) İstasyonlarına yönelik, ani gece denetimi ve ziyaretlerde bulunuldu.

Düzenlenen denetimlere İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Özkan Gün, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Pınar Menderes Turhan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Bilal Cin katıldı.

Denetimle ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Özkan Gün özetle şöyle dedi:

"Periyodik zamanlarda İlimiz ve İlçelerinde zaman zaman bu tür denetimleri yapmaktayız. Kdz.Ereğli Devlet Hastanemizde yapmış olduğumuz denetimlerimizde Acil Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi ve Yataklı Servislerde incelemelerde bulunduk. Hastanemizde görev yapan Sağlık çalışanları ile bilgi alış verişinde bulunduk, daha sonra tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Sonrasında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek, bölgede hizmet işleyişine ambulanslar ile tıbbi donanımlarına ilişkin bilgi aldık. Bizim için Sağlık Hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek önemli bu kapsamda periyodik aralıklarla ziyaret ve denetimlerimizi devam ettireceğiz."

Kaynak: İHA
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