Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Emirhan Çelik adına park açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Emirhan Çelik adına park açıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Emirhan Çelik'in adı, yaşadığı mahallede bulunan parka verildi. Alaplı Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen kararla, parkın adı 'Emirhan Çelik Aile Parkı' olarak belirlendi.

05.06.2024 11:09
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Emirhan Çelik'in adı yaşadığı mahallede parka verildi.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısında, Yeni Siteler Mahallesi Zeytinlik Sokakta yer alan Aile Parkına, Emirhan Çelik'in adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı 'da konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Geçtiğimiz aylarda hepimizin tanıdığı İlçemizde sevilen bir gencimiz Emirhan Çelik trafik kazasında hayatını kaybetti. Hepimizi derinden üzdü. Ailesi ile birlikte yaşadığı Yeni Siteler Mahallesi Zeytinlik Sokakta bulunan aile parkına onun adının verilmesi yönünde talep geldi. Bizde konuyu Belediye meclisimize getirdik. Oy birliği ile kabul edilen Parkımızın adı "Emirhan Çelik Aile Parkı" oldu. Genç kardeşimizin adını evinin hemen yanında bulunan parkta yaşatacağız. Çelik ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Emirhan Çelik kardeşimizin mekanı cennet olsun." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Emirhan Çelik adına park açıldı - Son Dakika
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