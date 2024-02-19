Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü\'nde Orman Kurtarma Ekibine Arama Kurtarma Eğitimi Tamamlandı

Orman Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde oluşturulan "Orman Kurtarma" (ORKUT) ekibine Zonguldak İl AFAD Müdürlüğünce arama kurtarma eğitimi tamamlandı. Arama kurtarma çalışmalarında yerli ve milli imkanlarla üretilen yerüstü ve yer altı görüntüleme cihazı da katkı sağlayacak.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen asrın felaketinin ardından AFAD koordinesinde kurum ve kuruluşlarla bin eğitmen ve 100 bin personelin eğitimi gerçekleştiriliyor.
Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta konuşlu olmak üzere 1 İşletme Şefi, 1 Orman Muhafaza Memuru ve 11 Orman Yangın işçisi olmak üzere toplan 13 personelden oluşacak şekilde 3 ORKUT ekibinin kurulması planlandı.
Eğitimlere ilişkin açıklama yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, "Eğitim sonunda ekibimiz sadece orman yangınları değil herhangi bir afet durumunda kendi güvenliklerini almanın yanı sıra her türlü arama ve kurtarma ekipmanını kullanabilecekler" dedi.
Yeraltı görüntüleme cihazı katkı sağlayacak
Orman yangınları başta olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde deprem, sel gibi afetlerin olumsuz etkilerinin ivedilikle ortadan kaldırılmasına yönelik olarak oluşturulan Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) kendi güvenliği ve bu tür desteklerde daha verimli olabilmek için teorik ve uygulama Acil Durum ve Depremde Arama Kurtarma Faaliyetleri Eğitimleri tamamlandı.
Hizmet içi eğitimde, kriz anında iş güvenliği tedbirleri, organizasyon ve planlama, görev dağlımı, güvenli alan oluşturma, keşif, çadır kurma, duvardan delik aşma, ilk müdahale, apartmandan yaralı indirme, yaralıyı sedyeye alma ve taşıma gibi hayati önem taşıyan diğer konular işlendi.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen yer üstü ve yer altı görüntüleme cihazı da acil durumlarda büyük katkı sağlayacak. Yeraltı görüntüleme cihazı eğitmeni Nurettin Akpınar, yeraltı görüntüleme cihazı ile eğitimler vermeye devam edecek. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman Kurtarma Ekibine Arama Kurtarma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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