Alaplı\'da 276 yıllık Ramazan geleneği yaşatılıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 276 yıldır sürdürülen Ramazan topu geleneği, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık ses bombalarıyla devam ettiriliyor.

1750 yılında İstanbul'dan Alaplı'ya gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin'in emriyle Ramazan aylarında iftar ve sahur saatleri top atışıyla duyurulmaya başlanmıştı. İlçede yıllardır sürdürülen bu gelenek, günümüzde Alaplı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yaşatılıyor. Ancak kara barut temininde yaşanan güçlükler nedeniyle klasik Ramazan topunun yerini ses bombaları aldı.

Alaplı Belediye Zabıta ekipleri, atış öncesinde alan çevresinde güvenlik önlemlerini alarak yangın söndürme tüpü bulunduruyor. İftar ve sahur öncesinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, tam saatinde fitili ateşleyerek sesi ilçenin her noktasından duyulacak şekilde patlatıyor. Gürültüyü ve ezan sesini duyan vatandaşlar ise iftarlarını açıyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin yaptığı açıklamada, kara barut bulmanın zorlaşması nedeniyle eski kurusıkı top atışı geleneğini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Tekin, Ramazan ayı boyunca iftar ve imsak vakitlerini duyurmak için yeterli miktarda ses bombası satın aldıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza iftar ve imsak vakitlerini bildirmek amacıyla zabıta memurumuz tarafından ses bombası patlatılıyor. Güzel geleneğimizi bu şekilde de olsa yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Tekin ayrıca, 1900'lü yıllarda iftar saatlerinde Ramazan topu atışlarının iskeleden yapıldığını, 12 Eylül döneminin ardından top atışına ara verildiğini, 1990'lı yıllarda ise teknolojinin gelişmesiyle ses bombalarının kullanılmaya başlandığını hatırlattı. Günümüzde Atatürk Parkı'ndan yapılan atışların, ilçede iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar için önemli bir gelenek olmaya devam ettiğini vurguladı.

İlçede birçok vatandaşın iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekleyerek sesi dinlediği ve bu kültürel mirası yaşatmaya devam ettiği belirtiliyor. - ZONGULDAK