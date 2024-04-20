Zonguldak\'ta 4. Bahar Sempozyumu Açıldı

Zonguldak'ta 4. Bahar Sempozyumu açılış konuşmaları ile başladı.
ZBEÜ Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda 4. Bahar Sempozyumu "Ortopedik Cerrahilerde Anestezi ve Hasta Güvenliği" konusuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmasını ZBEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Hilal Ayoğlu yaptı. Ardından Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği İç Anadolu Şube Başkanı Atilla Erol konuşma gerçekleştirdi.
Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Ali Fuat Erdem, "Biz dernek olarak özellikle Anadolu'da farklı illerde sempozyum, kurs ve kongrelere büyük önem veriyoruz. Özellikle hasta güvenliği konusuna temas etmek istiyorum. Hilal Ayoğlu hocam konuda Türkiye'de önemli bir isim. Böyle bir konuyu seçmesinden dolayı da son derece mutlu olduk. Kendisi Dünya Anestezi Dernekleri Federasyonu'nda Hasta Güvenliği Komitesi'nin bir üyesi. Bu konuda sadece Türkiye değil dünyada çalışmalar yapıyor. Ayrıca kendisi Dünya Anestezi Federasyonu'nun Avrupa temsilcisi. Böyle bir değerli hocamızın burada emekleri çok fazla. Avrupa Anestezi Derneği ile hasta güvenliğiyle ilgili bir protokol yaptık. Bu protokol ile sertifikasyonları artık Türkiye'de yapacağımız kurslardan sonra vermeye devam edeceğiz. Çünkü bütün dünya hasta güvenliğini çok önemsiyor" dedi.
ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise "Sağlık alanındaki modern yenilikler ve çığır açıcı buluşlarla geçmişten günümüze insanlığın karşı karşıya kaldığı, nice hastalığın tedavisinde gerek tıp camiasındaki çalışmalara ışık olup gerek hastaların yaşam kalitesini artırarak umut olduğu aşikardır. İşte bu hususta tıbbın ve teknolojin birlikteliğinde; yakın zamanda tüm insanlığın maruz kaldığı Covid-19 pandemisinde dahil cerrahi tedavilerin titizlikle uygulandığı ve hasta güvenliğin sağlandığı konusunda hemfikiriz. Nitekim bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması, tüm tıbbi tedavi yöntemlerinin ve hasta güvenliğinin sağlanmasında ülkemizin bütün sağlık kuruluşlarında yapılan çalışmaların değerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Ortopedi tedavilerindeki anestezi uygulamalarında da büyük başarılar elde edilmektedir. Bunun yanında anestezi ve sağlık hizmetlerinin temel taşlarından olan hasta güvenliğinin de her yönüyle ele alınarak geliştirilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.
Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından "Ortopedik cerrahilerin intraoperatif yönetiminde hasta güvenliği" oturumuyla başladı. - ZONGULDAK
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