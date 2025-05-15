Zonguldak\'ta Aile Haftası Korteji

Zonguldak'ta '2025 Aile Yılı' kapsamında düzenlenen "Aile Haftası Kortej Yürüyüşü", sabah saatlerinde Madenci Anıtı önünden başlayarak Valilik binası önüne kadar devam etti. Etkinlik, aynı zamanda Gençlik Haftası'nın açılış törenine ev sahipliği yaptı.

Kortej yürüyüşüne kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte "Ailemiz Geleceğimiz" teması öne çıktı.

Valilik binası önünde tamamlanan yürüyüşün ardından Gençlik Haftası etkinliklerinin açılış programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende Zonguldak Gençlik Hizmetleri Müdürü Erhan Yavaş bir konuşma yaptı.

Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesini Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 106. yıl dönümünde o günlerde yaşanan aynı heyecan ve duygularla sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'ne başlangıcı değil, aynı zamanda yeni Türk Devleti'nin çağdaş değerlerle milletler ailesi içinde yerini almasının adıdır" dedi.

Konuşmasında gençliğe de özel bir vurgu yapan Yavaş, "19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin en büyük güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekipler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Gösteri, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - ZONGULDAK