Zonguldak'ta Bayram Öncesi Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bayram Öncesi Güvenlik Önlemleri

Zonguldak\'ta Bayram Öncesi Güvenlik Önlemleri
05.06.2025 16:49
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Vali Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı için güvenlik ve trafik önlemlerini açıkladı, dikkatli olunmasını istedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde alınan güvenlik ve trafik önlemlerine ilişkin bilgi vererek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesini hedeflediklerini söyledi. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan trafik kazalarına da değinen Vali Hacıbektaşoğlu; sürücüleri özellikle dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya davet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, bayram boyunca Zonguldak genelinde yaşanabilecek yoğunluklara karşı kapsamlı önlemler alındığını ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı kapsamında ilimiz genelinde bayram süresince yoğunluk yaşanacak kurban satış ve kesim alanları, mezarlıklar, alışveriş bölgeleri, otogarlar gibi noktalarda araç ve yaya yoğunluğu göz önünde bulundurularak hem trafik hem de genel güvenlik açısından gerekli tüm tedbirler planlanmış ve alınmıştır. Ayrıca bayram öncesi ve süresince artacak trafik hareketlerine karşı da gerekli planlamalar yapılmış. İlimiz genelinde 145 ekip ve 1 bin 131 emniyet ile jandarma personeli görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek ve vatandaşlarımızın huzur içinde bayramları geçirmesi için 7 gün 24 saat görev başında olacaklardır."

"Her giden can bir evlat, bir anne, bir baba, bir aile, bir hayat demektir"

Vali Hacıbektaşoğlu, sabah saatlerinden itibaren yaşanan trafik kazalarına da değinerek, bu tür olayların önlenebilir olduğuna dikkat çekti: "Yani bir canımızın bile zarar görmesini istemiyoruz, arzu etmiyoruz. Yani bunlar rakam değil. Her giden can bir evlat, bir anne, bir baba, bir aile, bir hayat demektir. Bu bizi çok üzüyor."

Kurban Bayramı'nın arifesinde yaşanan trafik kazalarının detaylarını da paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Maalesef bugün bu sabah üzücü haberlerle uyandık. Bugün şu ana kadar 4 trafik kazası oldu. Maalesef Çaydeğirmeni'nde İstanbul'dan bayram vesilesiyle çıkıp Bartın'a hareket eden bir araçta, 4 kişinin olduğu araçta bir kadın yolcu maalesef hayatını kaybetmiştir. Yine Kilimli Teoman Duralı Tüneli çıkışında Uzunkum çıkışında bir otomobille bir motosikletin aynı yönde seyreden araçların çarpışması sonucu maalesef motosikletteki yolcu olay yerinde, sürücü de hastanede hayatını kaybetmiştir. Yine şehir merkezinde az önce bir kaza haberi geldi, çok şükür. Bir dolmuş bir konuta çarptı fren arızası sebebiyle ama yolcularda hafif yaralar var. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı yolcular. Yine Ereğli yolunda da tek taraflı bir trafik kazası oldu."

"Ne olur bütün kurallara riayet edelim, çok dikkatli olalım"

Kazaların büyük çoğunluğunda dikkatsizlik ve tedbirsizlik olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, özellikle yola çıkacak sürücülere seslendi:

"Yani kurallara yani riayet etmemiz gerekiyor. Baktığımızda burada kurallara riayet etmemek ve dikkatsizlik, tedbirsizlik maalesef bu kazalarda da bunu görüyoruz. Bu konuda ne olur bütün kurallara riayet edelim, çok dikkatli olalım."

"Sürücünün uyuduğunu değerlendiriyoruz"

İstanbul'dan Bartın'a giden aracın karıştığı kazada sürücünün uykusuz olabileceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle dinlenmeden bu toplantıda bunu ifade edeceğiz, edecektik ama bugün ilimizde meydana gelen bir kazada, özellikle İstanbul'dan bayram sebebiyle Bartın'a gidenlerde arkadaşlar sürücünün uyduğunu değerlendiriyor. Bunlar hepsi önlenebilir, dikkatle, tedbirle önlenebilir kazalar."

Vali Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek sözlerini tamamladı:

"Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. ve bundan sonra bütün bayramın kazasız belasız geçmesini Allah'tan temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı, zonguldak, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Bayram Öncesi Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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