Zonguldak'ta Bayram Tatili Boyunca Yoğun Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bayram Tatili Boyunca Yoğun Denetimler Gerçekleştirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili süresince vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda binlerce kişi ve araç kontrol edilerek, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmeleri sağlandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, Zonguldak halkı bayram tatilini güven içerisinde geçirmeye devam ediyor.

19.06.2024 15:59
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun denetimler gerçekleştirdi. Tatil süresince ekipler, özverili çalışmalarıyla dikkat çekti.

Zonguldak'ta 18 Haziran 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, 143 uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulamalar sırasında toplam 5 bin 58 kişi ve 3 bin 877 araç denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tatil boyunca riskleri en aza indirmek amacıyla kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında binlerce araç ve kişi kontrol edilerek, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmeleri sağlandı.

Yetkililer, bayram tatili süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların güvenliği için gereken tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde Zonguldak halkı, bayram tatilini güven içerisinde geçirmeye devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Bayram Tatili Boyunca Yoğun Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Bayram Tatili Boyunca Yoğun Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
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