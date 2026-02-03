Zonguldak\'ta bin 872 konutun hak sahibi belirlendi

Zonguldak'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek bin 872 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Suver, "Ülkemizde bir yılda 56 bin deprem oldu. Dirençli şehirler kurmak zorundayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Zonguldak'ta hak sahibi belirleme kura töreni gerçekleştirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekti.

"2000 yılı öncesi standartlara göre yapılmış 6,5 milyon binamız var"

Türkiye'de bir yıl içinde 56 bin 362 deprem meydana geldiğini hatırlatan Suver, coğrafi şartların dirençli şehirleri zorunlu kıldığını belirtti. Suver şunları kaydetti:

"Bir yılda ya 56 bin 362 deprem gerçekleşti ülkemizde. Bunun çoğunun farkında değiliz ama sürekli bir sarsıntı yaşıyoruz. O zaman bu ülkenin coğrafyası, jeolojisi bize diyor ki siz burada yaşamak istiyorsanız, depremle birlikte yaşama imkanlarını yani dirençli binaları, dirençli şehirleri kurmak zorundasınız. Yetmiyor tabii onun ardından bir de iklim değişikliğine bağlı olarak ani düşen aşırı yağmurlar var. Bunlar da sellere neden oluyor biliyorsunuz Karadeniz'de bunu yaşadık. Sel baskınları yine büyük hasarlara neden oluyor ardından orman yangınlarını yaşadık. Hasılı, eski ölçeklere göre yapılan, kurulan şehirler, ihdas edilen binalar artık yeni dönemde güvenli değil. Bunları yeniden imar etme durumumuz var. 2000 yılların başlarına göre Türkiye'de 6,5 milyon 2000 öncesi standartlara göre yapılmış binalarımız var. Bu demektir ki bu binalar dönüşmesi lazım yenilenmesi lazım. Bakanlığımız bu işi ülkenin her yanında şu an yapmaya devam ediyor. Daha da hızlanması lazım gelir. Bu da tabii belediyelerin de iş birliğiyle oluyor. Çünkü kentsel dönüşümün 3 ayağı var. Belediyeler, vatandaş, bakanlık. Bu üçü bir araya geldiğinde sağlıklı bir kentsel dönüşüm yapabiliyoruz. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Hem ekonomik olarak hem de can güvenliği olarak. Çünkü kentsel dönüşümle gerçekleştirilen bir yapım maliyeti depremden sonra gerçekleştirdiğiniz maliyetin kat ve kat altındadır. Daha ekonomiktir ve can kaybı yoktur."

"Millet-devlet dayanışmasının somut göstergesi"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise projenin önemine değinerek, "Bu buluşma, yüzyılın konut projesinin sahada karşılık bulduğu son derece anlamlı bir aşamayı ifade etmektedir. 6 Şubat depremleri sonrası 455 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi, bu büyük organizasyonun gücünün, planlama kabiliyetinin ve millet-devlet dayanışmasının en somut göstergesidir" diye konuştu.

"Bizim siyasetimizde insan var"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt da, "Bu projeler masa başında değil, milletle beraber yürüyen liderle olur. AK Parti farkı tam da buradadır. Bizim siyasetimizde insan vardır, adalet vardır, alın teri vardır. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Zonguldak'ta da biz konuşan değil yapan bahane üreten değil çözüm üreten seyreden değil, sorumlu kalan bir anlayışın temsilcisiyiz" ifadelerini kullandı.

"Milletimize yakışır eserler ürettik"

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Milletimize yakışır kalıcı eserler ürettik. Asrın afeti sonrası bölgeyi ayağa kaldırdık, şehir merkezlerinde millet bahçelerini hizmete sunduk" dedi.

Yapılan duanın ardından noter huzurunda yapılan çekilişle toplam bin 872 hanenin hak sahibi belirlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK