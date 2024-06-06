Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Nisanur'un mezar taşı duygulandırdı - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Nisanur'un mezar taşı duygulandırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur'un mezar taşına soyadı yazılmadı. Devlet yetkilileri ve polislerin sahip çıktığı minik kızın mezar taşı, herkesi gözyaşlarına boğuyor.

06.06.2024 12:55
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Furkan S.'nin cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur bebeğin mezar taşını gören herkes gözyaşlarına boğuluyor. Cenazesine devlet ve soruşturmadaki görevli polislerin sahip çıktığı minik kızın mezar taşına mezar taşına soyadı ise yazılmadı.

Olay, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde iki yıl önce, 18 Mayıs günü yaşandı. Furkan S. ile tanışan M.Ö. isimli kadın, geceyi Furkan S. ile birlikte geçirdi. Ertesi gün anne M.Ö., yanında 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde kalan 2 yaşındaki Nisanur, telefondan video izlerken Furkan S. tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Küçük kız bayılınca, Furkan S. kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, doktor kontrolü sonucu küçük Nisanur'un nitelikli cinsel saldırıya uğradığı belirlendi ve Furkan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük Nisanur'un cenazesi, ilçe protokolü tarafından kimsesizlerin de defnedildiği Yenişehir Mezarlığı'na gömüldü. Cenazeye devlet yetkilileri ve polis sahip çıktı.

Defnini soruşturmayı aydınlatan ekip yapmış

Türkiye'nin gündemine oturan bu olayda, Nisanur'un cenazesini Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan soruşturmayı aydınlatan polislerin aldığı, defin işlemlerinde küçük bebeğe devletin sahip çıktığı ortaya çıktı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması kapsamında soruşturmayı aydınlatan Komiser İbrahim Y.'nin sel, heyelan olması ve mezarın kaybolması tehlikesine karşı fidan diktiği ve kendi imkanlarıyla mezar taşını yaptırdığı; belirli aralıklarla mezarlığa gelerek Nisanur bebeğin mezarının bakımını yaptığı öğrenildi. Nisanur'un mezar taşına da "Ve herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir. Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum" sözlerini yazdırdığı, yazıda da dünyadaki adaletin yerini bulduğu ancak asıl adaletin mahşerde Mahkeme-i Kübra'da Hakim'in Allah olduğu yeri işaret ettiği vurgulandı.

"Bakımları yapılsın" diye kimsesizler mezarlığına gömüldü

Cenazenin defnedilmesinde yürekleri dağlayan bir detay daha ortaya çıktı. Annesi M.Ö.'nün soruşturmadan dolayı cezaevine, 9 yaşındaki ablası R.Ö.'nün ise sevgi evinde kaldığı; kimsesi olmayan Nisanur bebeğin mezarının başka mezarlığa gömülmesi durumunda kaybolabileceği düşünülerek, düzenli bakımı yapılan kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık, belediye ve müftülük görevlilerinin de defin işlemlerinde büyük katkı sağladığı ortaya çıktı.

Soyadı mezar taşına yazılmadı

Küçük kızın mezar taşına soyadı yerine "Nisanur Bebek" yazıldığı öğrenildi. Nisanur bebeğin maruz kaldığı cinsel istismar nedeniyle mezar taşına Kur'an-ı Kerim'den "Ve herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir" cümleleri yazıldı.

"Kimsesizler mezarlığında bile yalnız değil"

Küçük bebeğin mezarını görenler; masumiyetinin hakkını arayan bir sembol olduğu yorumunda bulundu. Yaşadıklarının insanlık adına utanç veren bir olay olduğu; mezar taşına yazılan cümlelerin, herkese hak ettikleri karşılığın verileceği günü hatırlattığı ifadelerine yer verdiler. Küçük bebeğin adını unutturmayacak bir hikayesinin olduğu; toprağa verildiği kimsesizler mezarlığında bile, yalnız olmadığını cümlelerini kullandılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Nisanur'un mezar taşı duygulandırdı - Son Dakika

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