Zonguldak\'ta Düzensiz Göçmen Merkezi Açıldı

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Zonguldak'ta Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi (GÖKSEM) faaliyete başladı.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kilimli ilçesinde "Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi" (GÖKSEM) faaliyete geçti. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındırılması amacıyla hizmet verecek olan merkez, 2 Ocak 2025 itibarıyla faaliyetlerine başladı.

GÖKSEM, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine veya Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmeden önce geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak. Valilik açıklamasında, merkezin düzensiz göçle mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı. - ZONGULDAK