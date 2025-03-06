Zonguldak\'ta Fırın Denetimleri Sürüyor

Zonguldak'ta zabıta ekipleri ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve fiyat konusunda denetimlerde bulundu.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler bugün ilçe merkezinde ki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat konusunda denetimlerde bulundu. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
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