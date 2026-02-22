Zonguldak\'ta Genel Kurulda Kavga Çıktı

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 40. Olağan Genel Kurulu'nda delege kartları yüzünden çıkan kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Gergin geçen kongrede 529 oy alan Tunay Keskin başkan seçildi.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın bir otelde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda oy verme işlemi sırasında tansiyon bir anda yükseldi. İddiaya göre delege kartları nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini arbedeye bıraktı. Salonda ortalığın karışması üzerine bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Takviye ekiplerinin de sevk edildiği kongre salonunda oy verme işlemi süresince geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Sandıktan değişim çıktı

Divan başkanlığını Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun'un üstlendiği genel kurulda, mevcut Başkan Osman Bahar, Ersin Öztürk ve Tunay Keskin aday oldu. Saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılmasıyla sayım işlemine geçildi. 15 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Ersin Öztürk 78, mevcut başkan Osman Bahar ise 355 oy aldı. Rakiplerini geride bırakarak 529 oy alan Tunay Keskin, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan ve tebrikleri kabul eden Tunay Keskin, sorunları yakından bildiğini ifade ederek, "Şoför esnafımız kazandı. Hizmetlerimiz çok iyi olacak ve bunu herkes görecek. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK