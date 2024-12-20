Zonguldak'ta Gönüllülerden Örnek Dayanışma - Son Dakika
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Zonguldak'ta Gönüllülerden Örnek Dayanışma

Zonguldak\'ta Gönüllülerden Örnek Dayanışma

Zonguldak'ta otizmli Taner ve annesi, Kızılay gönüllülerinin yardımlarıyla sevgi dolu bir eve kavuştu.

20.12.2024 14:47
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Zonguldak'ta bakımsız haldeki evlerinde zor şartlar altında annesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki otizm hastası 16 yaşındaki Taner Başkurt'un imdadına gönüllüler yetişti. Kızılay ekiplerinin baştan sona yenilediği eve gelen anne ve oğlu, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Beycuma beldesinde 6 yıl önce eşi Mehmet Başkurt'u akciğer kanser sebebiyle kaybeden 36 yaşındaki Selma Başkurt, bakımsız haldeki evinde 16 yaşındaki oğlu Taner Başkurt ile yaşam mücadelesi verirken öğretmenlerinin durumdan haberdar olması üzerine Kızılay ekipleri devreye girdi. Zonguldak'taki sanayici iş adamları da beyaz eşyaların yanı sıra diğer eşyaların da temin edilmesine katkı sağladı.

Anne ve oğlunu bir hafta boyunca Öğretmenevinde misafir eden gönüllüler bu süreçte evin tadilatında yer aldı. Mutfak dolaplarının odaların kapılarına kadar evin birçok yerini tadilattan geçiren gönüllüler, eve yeni eşyaları da getirerek yerleştirdi. Ailenin kumanya ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarına da karşılayan ekipler, yakın zamanda doğum günü olan Taner için de pasta alarak doğum günü sürprizi hazırladı.

Öğretmenevi'nden ayrılarak Kızılay ekipleri aracılığıyla evlerine getirilen anne ve oğlu; evin yeni halini görünce büyük sevinç yaşadı. Anne Selma Başkurt ise zor şartlar altında yaşadıkları evlerinin yeni halini görünce sevinç gözyaşı döktü. Anne Selma Başkurt, evin mutfağını ve odalarını tek tek gezerken ekipler de oğlu Taner'in doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Süreci anlatan Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, " Kızılay Haftası'nda özelçocuklarımız Kızılay temalı sergi düzenledi. Orada da Taner kardeşimizle tanıştık. Öğretmenlerimiz ailesinin evinin kötü durumda olduğunu söyledi. Biz de ekiplerimizle beraber sosyal inceleme yaptık. Evini geldik gördük. Gerçekten yaşam şartları çok kötüydü. Hızlı bir şekilde bağışçılarımıza duyurular yaptık. ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu önderliğinde büyük bir kampanya başlatıldı. Evi baştan sona yenileme imkanı bulduk. Taner'in yaşam şartları çok zor olacağından dolayı bir hafta boyunca otelde konaklattık. Babası genç yaşta vefat etmiş. Böylede bir trajedi var. Anne evde tek başına oğluna bakıyor. Evi hızlı bir şekilde nezih ve yaşanabilir hale getirdik. Bir hafta gibi kısa sürede tadilatı tamamladık. Taner'in yakın bir zamanda doğum günüymüş. Doğum gününü kutlayamamış. Bu günü doğum günü hediyesi olarak Taner'e armağan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner evin tadilat sürecine değinerek, "İlk karşılaştığımızda evin sağlıklı bir ortam olmadığını gördük. Yaşanabilir bir ortam yoktu. Çocuğumuzu birkaç gün misafir ettik. Bu süre boyunca arkadaşlarımızla birlikte boya, badana ve tadilat işlemleri bittikten sonra temizlik işini yaptık. Eşyalarını düzenledik. Evini yerleştirdik. Her türlü eksiklerini tamamladık. Hem annesi hem de kendisinin daha iyi ortamda yaşamasını hak ettiğini düşündük. Bu hazzı ve maneviyatı da yaşadık" diye konuştu.

Anne Selma Başkurt evin yeni halini görünce yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Okuldaki öğretmeni aracılığıyla Kızılay bize ulaştı. Evin yeni halini görünce dolu dolu bir an yaşadım. Herşey beni çok memnun etti. Herşey için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Gönüllülerden Örnek Dayanışma - Son Dakika

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