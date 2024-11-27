Zonguldak'ta Kışın Ticari Araçlara Lastik Zorunluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Kışın Ticari Araçlara Lastik Zorunluluğu

Zonguldak\'ta Kışın Ticari Araçlara Lastik Zorunluluğu

Zonguldak'ta, 1 Aralık 2024 - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği zorunlu.

27.11.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve mevsimsel şartlara uyum sağlamak amacıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Tebliği kapsamında, il sınırları içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların 1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Kış lastiklerinde kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliğinin en az 4 mm; kamyonet, minibüs ve otomobillerde ise en az 1,6 mm olması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, lastiklerin yanaklarında (M+S) işareti, kar tanesi sembolü veya her ikisinin bulunması gerektiği ifade edildi.

Bu şartlara uymayan sürücülere Karayolu Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereği 4.096 TL cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan 90 araç sürücüsü ve temsilcisine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen ekipler, trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Sağlık, Aralık, trafik, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Kışın Ticari Araçlara Lastik Zorunluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:04 RTÜK’ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh’tan yorum: Gurur duyarım RTÜK'ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh'tan yorum: Gurur duyarım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kışın Ticari Araçlara Lastik Zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.