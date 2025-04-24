Zonguldak'ta Kozmetik Dükkanında Yangın Paniği

Kozmetik işyerinde çıkan yangın korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kozmetik ürünlerinin satıldığı işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yenimahalle Nihat Kantarcı Caddesi üzerindeki 'Belleza' isimli kozmetik ürünlerinin işyerinde yangın çıktı. İşyerinin üst katında bulunan ve yazıhane olarak kullanılan bölümde bilgisayar monitöründen alevler yükseldi. İşyeri çalışanları durumu fark edince durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ayrıca olay yerine de polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanlamasıyla alevlere teslim olan bilgisayar monitörü yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.