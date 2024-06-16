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Zonguldak'ta Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Vaazların ardından bayram namazı kılındı. Vatandaşlar adeta camilere sığmadı. Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. Hutbede, " Dünyalık bütün makamlardan sıyrılarak omuz omuza verdik, Rabbimizin divanına durduk. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içinde eda ettik elhamdülillah. Birazdan da bizleri Rabbimize yaklaştıracak, O'nun rızasına ulaştıracak olan kurbanlarımızı besmeleler, tekbirler ve dualarla eda edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak, bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Maalesef bu bayramda da Gazzeli kardeşlerimiz mahzun kalmaya devam ediyor. Tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden birini uygulayan zalimler, bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimizi katlediyor. Zalimlerin yenileceği, mazlumların zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bize düşen, bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek, doğru yerde durmaktır. Yüce Rabbimden kurban bayramını;

ruhlarımıza dirlik, kalplerimize huzur, bedenlerimize afiyet, hanelerimize bereket, mazlum ve masum coğrafyaların kurtuluş vesilesi kılmasını niyaz ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi. - ZONGULDAK