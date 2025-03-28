Zonguldak\'ta Lastik Değişiminde Yoğunluk

Zonguldak'ta bayram tatili öncesinde lastikçilerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kış lastiği kullanımı yönetmeliği çerçevesinde, Türkiye'de ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli oluyor. Kış şartlarında yol güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan uygulama 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Zonguldak'ta da ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun sona erecek olması ve bayram yolculuklarının yaklaşması, lastik değişimi yaptırmak isteyen sürücülerin oluşturduğu yoğunluğu artırdı.

Lastik değişimi yapan esnaflardan Mustafa Akyel, bu dönemde işlerin ciddi anlamda arttığını belirterek, "Yoğunluk on gün önce başladı. Bayram hazırlığını bilenler sona bırakmadı, ancak sona bırakanlar da son günlerde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi ve bayram sonrası on gün boyunca bu yoğunluk devam eder" dedi.

Akyel, güvenli bir bayram yolculuğu için lastik değişiminin önemine dikkat çekerek, "Lastik güvenli olsun, dört-beş yaşını geçmesin. Temkinli ve güvenli bir şekilde araç kullanılmalı. Sürücüler hem kendi ailelerini hem de trafikteki diğer sürücüleri düşünerek dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin huzurla geçmesi temennisinde bulunan Akyel, "Her şeyden önce huzurlu ve bereketli bir bayram geçirilmesini temenni ediyoruz. Öncelikle güvenli bir lastik ve temkinli bir sürüşle bayramı sağlıkla ve afiyetle geçirerek eve dönmeyi diliyoruz" diyerek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. - ZONGULDAK