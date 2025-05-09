Zonguldak'ta 'Orman Benim' Etkinliği

Zonguldak'ta "Orman Benim" temalı etkinlik kapsamında temizlik ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan duyuruda, vatandaşlara "çöplerinizi ormana değil, çöp kutusuna atın" çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Yangını önlerim. Çünkü Orman Benim" ifadeleriyle duyarlılık vurgusu yapıldı.

Etkinlik, 9 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te Karaman Beldesi Kadı Orman Parkı'nda gerçekleştirilecek. Doğaya sahip çıkmak ve gelecek nesillere temiz ormanlar bırakmak amacıyla düzenlenen organizasyona tüm vatandaşlar davet edildi.

Valilik açıklamasında, "Doğanın bize emaneti olan ormanlarımızı temizlemek, sahip çıkmak ve geleceğe nefes olmak için sen de aramıza katıl! Unutma: Orman sensin, orman hepimizin" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK