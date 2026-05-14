Zonguldak\'ta Silvikültür Eğitimleri Tamamlandı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm işletme müdürlüklerinde düzenlenen "Silvikültür Uygulamaları Eğitim Tatbikatları", Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen son programla tamamlandı.

Bölge Müdürü Halil Oflu başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Araz koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde; genç meşcere bakımları, sıklık ve aralama müdahaleleri, doğal gençleştirme teknikleri ile meşcere kuruluşlarının biyolojik gelişim süreçleri sahada uygulamalı olarak ele alındı.

Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Albayrak tarafından verilen uygulamalı eğitimlerde, yetişme ortamı analizinin silvikültürel müdahalelerdeki önemine dikkat çekildi. Eğitimlerde bonitet tespiti, bakı durumu, eğim, yükselti, toprak derinliği, taşlılık, diri örtü yapısı ve yağış rejimi gibi kriterlerin teknik karar alma süreçlerine etkisi anlatıldı.

Tatbikat kapsamında meşcere kapalılık durumuna göre bakım müdahaleleri, istikbal ağacı seçimi, fertler arası rekabetin azaltılması, kök ve gövde gelişiminin yönlendirilmesi ile kar, rüzgar ve biyotik zararlılara dayanıklı meşcere kuruluşu gibi konular uygulamalı örneklerle işlendi.

Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Handan Sertel tarafından verilen eğitimlerde ise amenajman planları doğrultusunda etanın meşcereden çıkarılması, genç meşcerelerde bakım programları, işletme sınıfı değişiklik süreçleri ve olağanüstü hasılat etası raporlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken teknik kriterler değerlendirildi.

Tatbikat sonunda konuşan Bölge Müdürü Halil Oflu, silvikültürün yalnızca ağaç yetiştirmek değil, geleceğin ormanını bugünden planlamak anlamına geldiğini belirterek, yapılan her bakım müdahalesinin ağacın gelişimi, karbon depolama kapasitesi ve ekosistem direnci üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade etti.

Eğitim tatbikatına Yenice Orman İşletme Müdürü Bahri Yücel, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı. - KARABÜK