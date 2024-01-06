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Zonguldak'ta trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermedi - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermedi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklara geçit vermiyor. Ekipler, cadde üzerine park yapan araçların sileceklerini kaldırarak uyarılarda bulunuyor. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin araçlarının plakaları alınarak cezai işlem uygulanıyor. Uygulamanın gün boyunda devam edeceği öğrenildi.

Zonguldak\'ta trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermedi
06.01.2024 - 17:48,
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Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermedi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklara geçit vermiyor. Ekipler, cadde üzerine park yapan araçların sileceklerini kaldırarak uyarılarda bulunuyor. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin araçlarının plakaları alınarak cezai işlem uygulanıyor. Uygulamanın gün boyunda devam edeceğiöğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermedi - Son Dakika
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