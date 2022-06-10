Zonguldak'ta üzerine benzin döken kadın, kendini yaktı! Yardımına plajdaki vatandaşlar koştu - Son Dakika
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Zonguldak'ta üzerine benzin döken kadın, kendini yaktı! Yardımına plajdaki vatandaşlar koştu

10.06.2022 10:52

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hilal K. isimli kadın üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadının yardımına plajdaki vatandaşlar koşarken, kadının vücudunda ağır yanıklar meydana geldi. Görgü tanıkları, kadının sağlık görevlilerine "Beni bırakın, öleceğim" sözlerini söylediğini aktardı.

Zonguldak'ın Ereğli Kıyıcak deniz sahilinde psikolojik nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen Hilal K. Ereğli kıyıcak altında bulunan sahildeki kumsala geldi.

KENDİNİ YAKTI

Bir süre sonra karayolların altında bulunan kanalizasyonun içine giren kadın üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Kadının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ve emniyet güçleri yönlendirildi.

Zonguldak'ta bir kadın kendini ateşe verdi

CİDDİ YANIKLARI VAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan kadına müdahale etti. Daha sonra yaralı kadın, Ereğli'de bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan Hilal K.'nın, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

"BEN ÖLECEĞİM, BIRAKIN" DEMİŞ

Deniz sahiline gelen bir vatandaş ise "Kadın tünel içinde yakmaya çalışıyordu. Kadının çığlık sesleri üzerine plajda bulunan vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ambulans geldiğinde kadın beni bırakın ben öleceğim dediğini duyduk" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta üzerine benzin döken kadın, kendini yaktı! Yardımına plajdaki vatandaşlar koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta üzerine benzin döken kadın, kendini yaktı! Yardımına plajdaki vatandaşlar koştu - Son Dakika
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