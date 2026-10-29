Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in 103. yılını resepsiyonda kutladı - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in 103. yılını resepsiyonda kutladı

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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet\'in 103. yılını resepsiyonda kutladı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Polisevi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda davetlilere hitap etti. Hacıbektaşoğlu, tüm ilçelerdeki vatandaş ve kamu çalışanlarının bayramını kutlayıp Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı ve görev başındaki personeli tebrik etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Polisevi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda davetlilere hitap etti.

Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu misafirleri karşıladı. Karşılamanın ardından davetlilere seslenen Vali Hacıbektaşoğlu, konuşmasına konukları selamladı.

Zonguldak'ın tüm ilçelerindeki vatandaşların ve kamu çalışanlarının bayramını kutlayan Hacıbektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda belki her birinizi ismen anmak isterim, atladığım varsa kusura bakmasın. Buraya gelen siz misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak bütün Zonguldak; Ereğli, Alaplı, Kozlu, Kilimli, Gökçebey, Çaycuma, Devrek, bütün beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimiz, bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. ve bütün Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bütün herkesin bayramını kutluyorum, çalışma arkadaşlarımın bayramını kutluyorum."

Görevi başındaki personeli de unutmayan Vali Hacıbektaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii biz bu bayramları yaparken şu anda bizim güvenliğimizi sağlayanlar, bizim hastanelerde hastalarımıza bakanlar, yaralılarımıza bakanlar, güvenlik görevlilerimiz, itfaiyemiz, 112'de nöbetteki arkadaşlarımız, acil çağrılara müdahale eden arkadaşlarımız, nöbette bekleyen tüm arkadaşlarıma ayrıca bayramlarını tebrik ediyorum, huzurunda onlara da anmak istiyorum."

Cumhuriyetin kuruluş temellerine ve gelinen noktaya değinen Hacıbektaşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün hep beraber Cumhuriyet Bayramı'mızın 103'üncü yılını idrak ettik, kutluyoruz. İnşallah tabii çok güçlü temeller üzerinde, Büyük Önder Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. 103 senede çok büyük badirelerle ama hep Türk Milleti olarak çok çalışarak, didinerek bugünlere geldik. ve geldiğimiz 103'üncü yılda Türkiye Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle en güçlü zamanını yaşamaktadır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda, ikinci yüzyılda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha büyük başarılara hep beraber koşacağız."

Zonguldak'ın maden, enerji ve sanayi üretimiyle Türkiye'nin lokomotifi olmaya devam edeceğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Zonguldak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana madencilerimiz, maden şehrimiz çok büyük katkıları olmuştur. Türkiye ekonomisinin, Türkiye sanayisinin dinamosu olmuştur. İnşallah gaz, doğal gazın keşfiyle yine enerji üretimiyle, yine demir çelik üretimiyle, bütün üretim dallarında yine Türkiye ekonomisinin, Türkiye'nin lokomotifi olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti hedeflerine yürüyecektir, Zonguldak da yürüyecektir. Allah nice yıllara sağlıkla hepinizi, hepimizi eriştirsin. Nice 103'üncü yılları milletimiz, devletimiz kutlasın. Kıyamete kadar bayrağımız, sancağımız devam etsin inşallah. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun."

Kaynak: İHA
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