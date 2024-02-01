Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde İncelemelerde Bulundu

Yerel

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli ilçe ziyareti çerçevesinde Kdz. Ereğli ilçesinin köy yollarının yapım, bakım ve onarım işleri, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Kozlu ilçelerinin sıcak asfalt üretimi, bölgenin karla mücadele ve afet çalışmalarının yürütüldüğü İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz'dan brifing aldı. Bakımevinde ve şantiyede görevli personel ile bir araya gelen Valimiz Hacıbektaşoğlu: "İlimiz, Türkiye'de en fazla afet yaşanan iller arasında. Yaşadığımız afetlerde sizlere daha çok görev ve sorumluluk düşmektedir. Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ederim. Allah; Zonguldak'ımızı her türlü afetten korusun" dedi. - ZONGULDAK