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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde İncelemelerde Bulundu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde İncelemelerde Bulundu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan köy yolları, sıcak asfalt üretimi ve afet çalışmalarının yürütüldüğü İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevi'nde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, personelle bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti ve Zonguldak'ın afetlerden korunmasını diledi.

01.02.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli ilçe ziyareti çerçevesinde Kdz. Ereğli ilçesinin köy yollarının yapım, bakım ve onarım işleri, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Kozlu ilçelerinin sıcak asfalt üretimi, bölgenin karla mücadele ve afet çalışmalarının yürütüldüğü İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz'dan brifing aldı. Bakımevinde ve şantiyede görevli personel ile bir araya gelen Valimiz Hacıbektaşoğlu: "İlimiz, Türkiye'de en fazla afet yaşanan iller arasında. Yaşadığımız afetlerde sizlere daha çok görev ve sorumluluk düşmektedir. Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ederim. Allah; Zonguldak'ımızı her türlü afetten korusun" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Kdz. Ereğli Bakımevinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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