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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 hedeflerini açıkladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2023 yılının önemli olaylarına değinerek, 2024 yılında devam edecek projeleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yeni yılın barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 hedeflerini açıkladı
31.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 14:20
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Hüzünleri, sevinçleri; yaşanan acı ve tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz" dedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu mesajında şöyle dedi:

"2023 yılı ilimizde kuvvetli yağışların neden olduğu heyelanlar ve seller başta olmak üzere birçok afetin yaşandığı; ülkemizin güneydoğusunda ise pek çok ülke toprağından daha geniş coğrafyaya yayılan, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen, binlerce vatandaşımızın yaralandığı ve hayatını kaybettiği, dünya tarihinde örneğine az rastlanır Kahramanmaraş depremleri ile millet olarak derin hüzünleri yaşadığımız bir yıl olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Aziz milletimiz, yaraların sarılması için tek yürek olurken güçlü devletimiz, deprem bölgelerimizin yeniden inşasını planlayıp ihyasına önem vererek tüm imkan ve kurumlarıyla felaketin izlerinin silinmesi için yaptığı yatırımlarla çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Bu vesile ile bir kez daha milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; Kahramanmaraş depremlerinde, ilimizde yaşanan afetlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve ülkemizin güvenliği için şehit düşen polis, asker ve korucularımızı rahmetle yad ediyor; yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. 2023 yılı, aynı zamanda destansı bir mücadele ile kazanılan Kurtuluş Savaşımızın sonucunda ulaşılan; bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserimdir." dediği şanlı Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımız ve milletçe bu heyecanı paylaşarak ülkemizin her köşesinde ve İlimizde çeşitli etkinliklerle coşku dolu kutlamalar yaptığımız bir yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı, zengin geçmişinden elde edilen deneyimlerin ışığında şekillenen önemli bir dönemi temsil etmektedir. Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda sağlanan önemli gelişmeler; bilim, sanat, spor alanlarında elde edilen uluslararası başarılar; bölgesel ve küresel barışa sağlanan katkı ülkemizin dünya sahnesindeki etkileyici ve dinamik rolünü vurgulayarak küresel ölçekte saygın bir aktör olduğu göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsunda 16 yıldızla simgelenen 2 bin 200 yıllık köklü tarihe sahip devlet geleneği ve zengin kültürel mirasıyla çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını, dünyada milletimizin asrı yapmak için kararlılıkla hedeflerine ilerlemeyi sürdürecektir.

Yeni yılın kapılarını aralamak, bizlere daha fazla fırsat, imkan ve potansiyel sunmaktadır. İlimizin liman imkanlarını genişleterek bölgenin ekonomik çeşitliliğini artıracak, istihdam oluşturacak, lojistik ve enerji alanlarında önemli katkılar sağlayarak bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını ve yatırım çekmesini sağlayacak olan Filyos Vadisi Projesi gibi devam eden pek çok çalışma ve yatırımla 2024 yılı da Zonguldak'ı daha ileri taşıma; ekonomik, sosyal, kültürel alanda daha fazla projeye imza atma ve halkımızın yaşam kalitesini artırma bilinciyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışarak geleceğimizi şekillendirecek adımlar atmaya devam edeceğimiz bir yıl olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın öncelikle tüm dünyaya barış; Aziz Milletimize, değerli Zonguldaklı vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor; "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Zonguldak'ı daha müreffeh bir şehir yapmak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımla nice güzel başarılara imza atacağımız bir yıl olmasını temenni ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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