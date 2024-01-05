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Zonguldak Valisi, şehit Piyade Uzman Onbaşı'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Zonguldak Valisi, şehit Piyade Uzman Onbaşı'nın ailesini ziyaret etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ailesini ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek devletin her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Zonguldak Valisi, şehit Piyade Uzman Onbaşı\'nın ailesini ziyaret etti
05.01.2024 - 12:24,
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte; 2023 yılının Aralık ayında Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada şehit olan ve naaşı memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Terme köyünde toprağa verilen Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Kdz. Ereğli'de ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarete Kaymakam Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Yrd. Alb. Orhan Kaş, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da katıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesine başsağlığında bulunarak hal ve hatırlarını sordu, "Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olacaktır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Osman Hacıbektaşoğlu, Gümüşhane, Irak, Terör, Yerel, Politika, Son Dakika

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