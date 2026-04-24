Zürafanın yavrusu yetim doğdu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu olan ve yaklaşık 5 ay önce ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında ölen zürafanın yavrusu babasız doğdu.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın simgelerinden erkek zürafa, 2025 yılının aralık ayında öldü. Uzun yıllar yalnız yaşadığı için kamuoyunda ve halk arasında "müzmin bekar" olarak adlandırılan zürafanın yanına, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan arayışların ardından 10 yıl önce Kayseri'den dişi zürafa getirildi.

Yavru zürafa babasını göremedi

Erkek zürafa 5 ay önce ölürken dişi zürafa geçtiğimiz şubat ayında yavrusunu dünyaya getirdi. Babasız olarak dünyaya gelen 2 aylık zürafaya annesi gözü gibi bakıyor. 2001 yılında Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nden Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğinde 7 yaşında olan ve 25 yıl boyunca hayvanat bahçesinin en sevilen canlılarından biri olan erkek zürafa, yavrusunu göremedi.

Türkiye'de ilk defa bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen zürafanın annesi yavrusunun başından bir an olsun ayrılmazken, ölen zürafaya 20 yıl boyunca bakıcılık yapan Ali Görgel ile bahçedeki diğer bakıcılar da yavru zürafayla yakından ilgileniyor.

Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen minik yavru, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu. Yavru zürafanın ilk kez vatandaşların karşısına çıktığı bu özel buluşmaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Parkın maskotu haline gelen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yavruyla Başkan Şahin yakından ilgilendi. Anne ve yavru zürafanın sağlık durumuyla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler'den bilgi alan Şahin'in mutluluğu dikkat çekti.

Yavru zürafanın ismi düzenlenecek anket ile belirlenecek

Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden erkek zürafanın yavrusunun ismi sosyal medya üzerinden düzenlenecek anket ile belirlenecek.

Başkan Şahin, "15 aylık hamilelik sürecinde erkek zürafa vefat ederek evladının olduğunu göremedi. Çünkü bir zürafanın ortalama ömründen çok daha fazla yaşadı. İlk kez bir zürafamız Türkiye'de dünyaya geldi. Aslında bu durum, nasıl doğa dostu ve hayvan dostu bir şehir olduğumuzun en büyük göstergesidir. Dünyada ve Avrupa'da en iyilerden bir tanesiyiz. 1 milyon metrekare yeşil alan içerisinde tam bir doğal hayat var. En önemli şey ise 100 çalışan arkadaşımızın sevgiyle, hayvanı ve doğayı severek çalışmasıdır. Veterinerinden teknikerine kadar çok iyi yetişmiş bir ekip burada görev yapıyor" dedi.

"Hayvanlarımızı kebap, lahmacun ve baklava ile besliyoruz"

Vatandaşlara yeni zürafa yavrusunun ismi için anket çalışmasını duyuran Şahin, "Türkiye'de ilk defa doğan bebek zürafayı görmek için Gaziantep'e gelin. Gaziantep'in Doğal Yaşam Parkı'na gelin. Herkesi buraya davet ediyoruz. Zürafa yavrusunu görmek için sizleri yeniden buraya bekliyoruz. Şimdi bana, 'başkanım canlılarınız niye böyle çok doğuruyorlar' diye soruyorlar. Ben de 'mutlular' diyorum. Biz hayvanlarımıza gastronomi şehrinde çok iyi bakıyoruz. Kebap, lahmacun ve baklava ile besliyoruz. Günün sonunda da yavru sayımız artıyor. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Gelen ziyaretçilerimiz mutlu. Bu bebeklerimizi görmek için herkesi yeniden buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

2026 yılının ilk 4 ayında 115 yavru dünyaya geldi

Öte yandan, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 2026 yılı içerisinde toplam 115 yavru dünyaya geldi. Yaklaşık yüzde 52-53 doğurganlık oranıyla, Türkiye'nin en yüksek üreme başarısına sahip doğal yaşam parklarından biri olan parkın yeni yavrularını da biberonla besleyen Şahin, sevimli yavruları kucağına alıp sevdi.

23 Nisan'da ziyaretçi akını

Şahin, 2026 yılı için Doğal Yaşam Parkı'nın ziyaretçi hedefinin yeni bir rekorla 10 milyon olduğunu açıkladı. Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere ücretsiz hizmet veren Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yoğunluk yaşandı. Bayram günü 28 bin ziyaretçiyi ağırlayan parkta, 2026 yılının ilk 4 ayında toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 800 bine ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise zürafanın hamilelik süreci ile parkta dünyaya gelen yavruların genel sağlık durumları hakkında bilgi verdi. - GAZİANTEP