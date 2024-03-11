1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı - Son Dakika
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1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı

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Osmaniye'de, eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptıran Suriye uyruklu Luey H. tutuklandı. 22 yaşındaki A.A., 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını söylerken, 4 yıldır şiddet gören eş de eşinin cinsel içerikli videolarla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını belirtti.

11.03.2024 12:28  Güncelleme: 12:48
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Osmaniye'de, eşi E.İ. (27) ile kadın akrabası A.A.'ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Suriye uyruklu Luey H., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

1 aylık hamile kadın, eşi tarafından 70 bin TL'ye satıldı

"70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM"

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

1 aylık hamile kadın, eşi tarafından 70 bin TL'ye satıldı

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARLA TEHDİT

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

1 aylık hamile kadını 70 bin TL\'ye sattı

Osmaniye, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serhad Akyüz: Şerefli Türk polisinin merhametine be insanlığına hayranım. Mazluma merhamet, zalime ise acımasızdır. Kadına çay ikram etmiş öyle ifadesini alıyor. 54 11 Yanıtla
  • Sadık Direk: 1993 yılında 250bin Bulgaristan soydaşımız gelmişti rahmetli Özal cumhurbaskani idi şimdiki cumhurbaskani da refah partisindeydi bi konuşması vardı o geldi aklıma şimdi 24 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: ne olacaktı ki, bize gelen Suriyeliler doktor, mühendis olacak değil ya... 5 0 Yanıtla
  • huseyin ergun: Doğrudan sınır dışı. Bu gibilere af yok. 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı - Son Dakika
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