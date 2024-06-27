10 milyar liralık devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 2. dalga: 10 gözaltı - Son Dakika
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10 milyar liralık devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 2. dalga: 10 gözaltı

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Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt liderliğini yapan Orhan Karadereli'nin de aralarında bulunduğu toplamda 11 tutuklu sanık bulunuyor. Operasyonlar Yalova, İstanbul, Balıkesir, Adana, Aydın ve Kütahya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında onbinlerce mağdur olduğu belirtiliyor.

27.06.2024 09:56
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10 milyar liralık devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 2. dalga: 10 gözaltı

YALOVA - 11 tutuklu sanığın bulunduğu Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 29 zanlının gözaltın alındığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 şüpheli tutuklanmıştı. 8-10 milyar değerinde haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen çeteye yönelin bu kez, Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Yalova'dan 6, Balıkesir'den 3 ve İstanbul'dan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin muhasebe,, sözleşme, pazarlama birimlerinde görev yaptıkları öğrenildi.

Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, bir önceki operasyonda tutuklana zanlılar arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer alıyordu. "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, onbinlerce mağdur olduğu bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 10 milyar liralık devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 2. dalga: 10 gözaltı - Son Dakika

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