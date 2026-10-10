Orman muhafaza memuru Hakan Tonga, Yozgat\'taki trafik kazasında hayatını kaybetti

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden orman muhafaza memuru Hakan Tonga (42), Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. Tonga'nın ağabeyi polis memuru Ali Tonga'nın da 2016 yılında Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi.

Kaza, 9 Ekim'de Yozgat-Ankara kara yolunun Saray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.H. idaresindeki 55 ZC 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Z.H. ile yolcular A.H. ve Hakan Tonga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakan Tonga (42), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tonga'nın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine getirildi. Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Bahadır Gürleyik, kurum çalışanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 çocuk babası Tonga'nın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Hakan Tonga'nın ağabeyi polis memuru Ali Tonga da 22 Mayıs 2016 tarihinde Yozgat'ta görev başında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Ali Tonga'nın cenazesi de Yahşihan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.