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14 yaşındaki çocuğun ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ormanlık alan tamamen tarandı, sandıkları şey bambaşka çıktı

BURSA - Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun, bir kadın cesedini ormanda gördüğünü ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Arda T., okulunun üst tarafından bulunan ormanlık alanda bir kadının cesedini gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye büyük bir alanı tarayarak araştırma yaparken herhangi bir şeye rastlayamadı. Bunun üzerine Arda T. babasıyla birlikte ormanlık alana gelerek gördüğü yeri tarif etti. Ekipler gencin tarif ettiği cismin poşet olduğu tespit etti. Bunun üzerine tüm polis ekipleri ve sağlık ekipleri normale dönerken Arda T. ile kardeşi tüm herkesten özür diledi.