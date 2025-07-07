15 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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15 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

15 Suçlu Türkiye\'ye İade Edildi
07.07.2025 07:35
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 suçlunun ülkeye iadesini sağladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 2, olmak üzere 15 suçluyu 10'unu Gürcistan'da, 2'sini Yunanistan'dan kalanları ise Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan ülkemize getirdik" dedi.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin tek tek yakalanıp Türkiye'ye geri getirileceğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 2, olmak üzere 15 suçluyu 10'unu Gürcistan'da, 2'sini Yunanistan'dan kalanları ise Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Y., A.G., H.G., V.T., M.C.A., S.B., O.Y., Ç.Ö., M.Ö., C.A.K., C.M., M.G. ve S.T. ile ulusal seviyede aranan F.T. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini sürdük. Yapılan çalışmalar sonucu; INTERPOL veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, KOM, İstihbarat, Narkotik, TEM, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızın analizleriyle şahısların saklandıkları ülkeler tek tek belirlendi. Adalet Bakanlığımız koordinasyonunda; haklarında çıkarılan kırmızı bültenle uluslararası seviyede ve ulusal seviyede aradığımız bu şahıslar; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan operasyonel temaslar sonucu; 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.G., S.B. ve Ç.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da, 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kasten Öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da, ' Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, Nitelikli Hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan V.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Şantaj' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahla Yağma, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kasten Yaralama ve Hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs Almanya'da, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A.K. isimli şahıs Yunanistan'da, 'İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.M. isimli şahıs Birleşik Krallık'ta, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Uydurma ve Hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T. isimli şahıs Yunanistan'da, 'Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama' suçlarından ulusal seviyede aranan F.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Silah' suçlarından ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

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