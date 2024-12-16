15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen bir trafik kazasında 15 yaşındaki Asel K., su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

16.12.2024 23:26  Güncelleme: 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza saat 18.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıkta bekleyen tanker, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket etti. Tanker sürücüsü, okuldan çıkarak karşıdan karşıya geçen Asel K.'yi fark etmeyerek, çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden tanker sürücüsü, aracı durdurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asel K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Polis, kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Adnan Üstün:
    ah kuzum çok yazık olmuş. bu kamyoncuların yüzünden daha kaç canlar gidecek 40 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 32 0 Yanıtla
  • Aydın:
    Allah rahmet eylesin anasına babasına Sabri versin mekanı cennet olsun 20 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    allah sabır versin mekanı cennet olsun 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:41 ’’Bu gol şampiyonluğun habercisi mi’’ sorusuna Erden Timur’dan tek kelimelik yanıt ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt
09:38 AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışması başlattı AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
09:38 Moskova’daki patlamada Putin’in üst düzey komutanı hayatını kaybetti Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 22:09:34. #1.13#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.