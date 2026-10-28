16. Ceza Dairesi, 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasını ikinci kez bozdu - Son Dakika
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16. Ceza Dairesi, 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasını ikinci kez bozdu

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16. Ceza Dairesi, 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasını ikinci kez bozdu
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16. Ceza Dairesi, 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasını ikinci kez bozdu
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Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında yerel mahkeme kararını ikinci kez bozdu. Bozmada tanıkların dinlenmemesi ve kusur araştırmasının eksikliği gerekçe gösterildi; fiili müteahhitlik yeniden değerlendirilecek.

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'na ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, eksik araştırma, yetersiz gerekçe ve sanıkların kusur durumlarının yeterince belirlenmemesi nedeniyle yerel mahkemenin verdiği kararı ikinci kez bozdu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Furkan Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada yerel mahkemece verilen hükümleri istinaf başvuruları üzerine inceledi. İnceleme sonucunda mahkeme kararlarının yetersiz gerekçeyle kurulması, olayın görgü tanıkları olduğu belirtilen Arzu Emine K. ve Kutlu Y.'nin dinlenmemesi ve sanıkların kusur durumlarının yeterince araştırılmaması bozma gerekçeleri arasında gösterildi. Kararda, tarafların olayın meydana gelişine ilişkin farklı anlatımlarda bulunduğu belirtilerek, olayın görgü tanığı konumundaki Arzu Emine K. ve Kutlu Y.'nin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında dinlenmediğine dikkat çekildi. Tanıkların usulüne uygun şekilde duruşmaya çağrılarak beyanlarının alınması ve ardından sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Fiili müteahhitlik yeniden değerlendirilecek

Yerel mahkemece binanın müteahhidi olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilen Hasan Hüseyin Sever'e ilişkin değerlendirmeler de bozma kararında yer aldı. Binanın fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan'ın soruşturma aşamasındaki ifadesinde, yapı ruhsatında Abdullah Devrim Sever'in adı yer alsa da binanın asıl müteahhidinin Hasan Hüseyin Sever olduğunu söylediği belirtildi. Sanık Faik Öğüt'ün ifadesinde arsa sahiplerinin kat karşılığı anlaşmayı Hasan Hüseyin Sever ile yaptıklarını beyan ettiği, sanık Nejdet Alpay'ın da apartmandaki iki dükkanı Hasan Hüseyin Sever'den satın aldığını söylediği aktarıldı. Ayrıca Abdullah Devrim Sever'in müdafilerinin de binanın asıl müteahhidinin Hasan Hüseyin Sever olduğunu belirttikleri, dosyadaki tapu kayıtlarında ise Abdullah Devrim Sever'den Hasan Hüseyin Sever'e 1998 yılında 8 bağımsız bölümün devredildiği bilgisine yer verildi. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyadaki beyanlar ve belgeler dikkate alındığında Hasan Hüseyin Sever'in binanın fiili müteahhidi olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, beraat kararının mevcut deliller karşısında yeterince incelenmediğine hükmetti.

Bilirkişi raporu alınacak

Bozma kararında, Furkan Apartmanı'nın hangi kusurlu davranışlar nedeniyle yıkıldığının tam olarak tespit edilmesi gerektiği vurgulandı. Sanıkların üstlendikleri görevler, sorumlulukları ve binaya yaptıkları müdahaleler dikkate alınarak kusur oranlarının ayrı ayrı belirlenmesi amacıyla alanında uzman bilirkişi heyetinden yeni rapor alınması gerektiği kaydedildi. Kamu görevlisi olarak yargılanan sanıklar hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeli şekilde tartışılmaması da bozma nedenleri arasında gösterildi. Ayrıca sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında taksirle öldürme suçundan belirlenen cezanın üst sınırdan tayin edilmesi hukuka aykırı bulundu.

İki sanığın tutukluluğu devam edecek

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, belirtilen hukuka aykırılıklar nedeniyle istinaf incelemesine konu tüm hükümlerin bozulmasına karar verdi. Sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan ve Eyüp Öğüt'ün tutukluluk hallerinin devamına, tahliye taleplerinin reddine hükmedildi. Sanık Faik Öğüt hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verildi.

Ne olmuştu

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 13 Şubat 2026'da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, bilinçli taksirle öldürme suçundan Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetmişti. Eyüp Öğüt kararın ardından tutuklanırken, Faik Öğüt duruşmaya mazeret bildirerek katılmamıştı. Aynı suçtan Necdet A. hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası, Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Heyet, taksirle öldürme suçundan Orhan Z., Oktay A. ile belediye personeli Bülent B. hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezasına karar vermişti. Mehmet A. yönünden zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmedilirken, Coşkun Ş., Ömer Şahin Ş. ve Hasan Hüseyin Sever hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Kaynak: İHA
Ceza Dairesi3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

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