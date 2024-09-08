3.Sayfa

3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel\'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor

Sanki çocuk kandırıyorlar! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş

10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe

Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

16 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 16 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.