17 Yaşındaki Sürücü Trafik Polisine Çarptı - Son Dakika
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17 Yaşındaki Sürücü Trafik Polisine Çarptı

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Bursa'da 17 yaşındaki sürücü, trafik polisine çarptı ve kaçtı; polis yaralı hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 02:47
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17 yaşındaki sürücü, kamyonetle trafik polisine çarpıp 20 metre sürükledi... Kaza anı kamerada

Trafik polisine çarpıp yaralayan kamyonet sürücüsü yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonet, kaldırımda yürüyen trafik polisine çarpıp 20 metre sürükledi. Sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken yaralı polis ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Enes Ç. yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet, yoldan karşıya geçmeye çalışan Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis yaralandı. Çarpan sürücü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç park halinde bulundu

Devriye atan polis ekipleri kamyoneti Hamidiye Mahallesi Kutlu Sokak'ta park halinde buldular.

Kaçan sürücü Enes Ç. park halinde bulunan kamyonete yakın alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; aracın, başka bir aracı hızla sollayıp kaldırımda yürüyen trafik polisine çarpıp 20 metre sürüklediği görüldü.

17 Yaşındaki Sürücü Trafik Polisine Çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 17 Yaşındaki Sürücü Trafik Polisine Çarptı - Son Dakika

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