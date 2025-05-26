19 yaşındaki sosyal medya fenomeni kansere yenildi

TikTok'ta sarsılmaz inancını ve kanser mücadelesini belgeleriyle takipçilerine ilham veren 19 yaşındaki fenomen Anna Grace Phelan hayatını kaybetti. Bu üzücü haber ailesi tarafından doğrulandı.

Ailesinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Büyük bir üzüntüyle güzel kızımız Anna Grace Phelan'ın Rabbi ve Kurtarıcısı İsa Mesih'in yanına gittiğini duyuruyoruz."

"Birçoğunuz onun kanserle verdiği zor mücadeleyi takip ettiniz ve onun güçlü inanç tanıklığına şahit oldunuz. Şifa ve huzur için edilen sayısız dualara teşekkür ederiz. Şimdi cennette olduğu ve şifa bulduğu güvencesiyle hep birlikte sevinelim."

Eylül Ayında Tanı Konulmuştu

Phelan, ilk kez Eylül ayında beyin kanseriyle mücadele ettiğini açıklamış ve takipçilerine tanıya yol açan belirtileri anlatmıştı. Yüzünün sol tarafında ve bacağının sağ tarafında uyuşma, denge sorunları ve görme problemleri yaşıyordu.

Bir videosunda şunları söylemişti: "Dengemi kaybetmeye başladım. Sol gözümde görme sorunları yaşamaya başladım, yüzümdeki ve bacağımdaki uyuşma hala devam ediyor. Konuşmam garip gelmeye başladı. Kafam çok bulanık."

MRI taraması beyninde bir lezyon olduğunu gösterdi ve biyopsi sonrasında Phelan'a glioblastom teşhisi konuldu. Bu, agresif ve tedavisi olmayan bir beyin kanseri türü.

İnancından Aldığı Güçle Mücadele Etti

Eylül ayında TikTok'ta paylaştığı videoda: "Bu kesinlikle aldığım en zor haber. Hiçbir şekilde kolay değil. Sadece Tanrı'ya güvenip ilerlemeye devam edeceğim," demişti.

Takip eden aylarda Phelan, durumu hakkında samimi güncellemeler paylaşmaya devam etti, Hristiyan inancından güç aldı ve başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik etti. Onun hikayesi, dayanıklılığı ve zarafetinde teselli bulan binlerce kişide yankı uyandırdı.

Son Videosunda Durum Ciddileşmişti

Paylaştığı son videoda, Tim Tebow'dan gönderilen geçmiş olsun hediyesini açtı ve sağlığı hakkında karamsar bir güncelleme verdi.

Takipçilerine şöyle söylemişti: "İşler iyi gitmiyor. Tümörüm büyüdü ve nefes alamadığım bölgeye ulaştı. Ameliyat edilemiyor. Bu yüzden sadece tüm dualar için teşekkür etmek istedim. Bir mucize gerekecek ama henüz pes etmiyorum. Benim için dua etmeye devam ederseniz, başaracağımı düşünüyorum."