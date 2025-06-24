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19 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Kayıp

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19 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Kayıp
24.06.2025 16:08  Güncelleme: 16:37
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19 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Kayıp
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Antalya'nın Aksu ilçesinde, üniversite öğrencisi Zeynep Akagündüz'ün 6 gündür kayıp olduğu belirtiliyor. Annesi Ayşe Akagündüz, kızından haber almak için yetkililerden yardım istedi. Zeynep'in kaybolduğu gün gönderdiği mesajdan sonra iletişim kurulamıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Ayşe Akagündüz, üniversite öğrencisi kızı Zeynep'ten 6 gündür haber alamadığını belirterek gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

ÜNİVERSİTELİ ZEYNEP, ANNESİNE ATTIĞI MESAJDAN SONRA KAYBOLDU

Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Akagündüz, geçtiğimiz perşembe sabahı saat 06.30 sıralarında Aksu'nun Murtuna Mahallesi'nden belediye otobüsüne binerek Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Danışmanlık Bölümü'ndeki okuluna gitmek üzere evden ayrıldı. Ayşe Akagündüz, kızından aynı gün saat 16.00 civarında "Ben sevdiğimdeyim, beni merak etmeyin" mesajıyla şok olduğunu söyledi.

6 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Mesajın ardından defalarca kızını aradığını ancak cevap alamadığını belirten anne, "Telefona cevap vermeyince mesaj gönderdim. "Kızım gel sen ne yapıyorsun, geri dön" dedim. Hemen karakola kayıp başvurusunu yaptık. Emniyet ekipleri araştırma başlattı, Zeynep'in telefonu da incelenmeye alındı" dedi.

"HABERİ KALDIRIRSANIZ KIZINIZI GETİRECEĞİZ DEDİLER"

Kızın bulunduğu yerden bir telefon aldıklarını kaydeden anne, "Şikayetinizi çekin ve yayınlanan haberi kaldırın size kızınızı getireceğiz dediler ama getirmediler. Sağlığından endişe ediyoruz. Sesini duymak istiyoruz. Bugün 6 gün oldu kızımızı bize ne gösteriyorlar ne de sesini duyuruyorlar. Dedesi, babaannesi, oğlanın babası ve annesinden hepsinden şikayetçi olmak istiyoruz. 6 gündür benim ciğerim yanıyor. Sadece kızımdan sesli mesaj geldi üzüntülü şekilde "beni merak etmeyin" diyordu" şeklinde konuştu.

"6 GÜNDÜR BENİM EVİM CENAZE EVİ GİBİ"

Akagündüz, "Ben kızımın sağlığından endişe ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Ne gösteriyorlar ne de bir bilgi veriyorlar. 6 gündür benim evim cenaze evi gibi oldu. Babası da perişan, şeker hastası ve şekeri 500'e çıktı. Biz artık dayanamıyoruz. Kızımı istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Onu okutmak, devlete millete yararlı bir insan olsun istiyordum. Şimdi tek isteğim onu sağ salim görmek" şeklinde konuştu.

Anne Ayşe Akagündüz, kızının tutulduğunu düşündüğü evin, kendi evlerine yakın olduğunu, ancak buna rağmen kızına ulaşamadıklarını da dile getirdi. Kızının kendi isteği dışında orada tutulduğunu düşündüklerini belirten anne, şu anda hem kızının sağlığından hem de psikolojik durumundan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 19 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Kayıp - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • suna genç:
    sevgilisi ile alemde 0 0 Yanıtla
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