2,5 Milyarlık Vurgunda Aranan Sedat Ocakçı Yakalandı

2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı
FETÖ'den ihraç edilen Sedat Ocakçı yakalandı
İzmir'deki tarihi vurgunda Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Adana'da yakalandı
İZMİR - İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana'da saklandıkları ikamette yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükselirken, Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı.
Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonun düğmesine basıldı. İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltı kararı verilmişti.
Ocakçı çifti yurt dışına kaçacaktı: Gözaltı sayısı 26'ya yükseldi
Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı'ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapmıştı. Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkarken, operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.
Binlerce mağdur var: 2,5 milyarı aşkın olduğu ifade ediliyor
Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş adamı Sedat Ocakçı'nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.
Mağdurlar çoğalıyor
Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıkmıştı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.
Sedat Ocakçı FETÖ'den ihraç edilmiş
Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı.
Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.
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