2013'te Kaybolan Nesim B.'nin Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika
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2013'te Kaybolan Nesim B.'nin Cinayeti Aydınlatıldı

22.06.2026 23:22
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Ağrı'da 2013'te kaybolan Nesim B.'nin cinayete kurban gittiği tespit edildi, 5 şüpheli gözaltında.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekipler tarafından Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B.'ye ilişkin dosya yeniden ele alındı. Yapılan çalışmalarda 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı, Nesim B.'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Nesim B.'nin akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve cansız bedeninin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Kurban, Yaşam, Ağrı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2013'te Kaybolan Nesim B.'nin Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika

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